تويتر يشنّ حربًا على المحتوى الفلسطيني

الخليج 365 | فريق التحرير

انضم موقع التغريدات الشهير "تويتر" إلى "فيسبوك" في محاربته للمحتوى الفلسطيني، مدفوعًا بتوصيات إسرائيلية، حيث لوحظ قيام الموقع بحظر وتجميد حسابات فلسطينية وحذف تغريدات، بادّعاء "خرق قوانين تويتر".

حذفت مواقع التواصل الاجتماعي صور الوحدة الخاصة التي تسللت لغزة، وقامت إدارة فيسبوك بمنع تداول الصور عبر رسائلها

ويقول ناشطون إنّ حملة الحظر والتجميد التي نفذها تويتر، سببها نشر صور أفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصّة التي كشفتها كتائب القسام، بعد أيام من تسللها شرق خانيونس والاشتباك معها، وقتل قائدها وإصابة مساعده.

وعلم "الخليج 365" أنّ من بين الحسابات التي تم إيقافها، حساب "شبكة قدس الإخبارية"، و"وكالة شهاب"، و"المركز الفلسطيني للإعلام"، و"الإعلام الحربي المركزي".

وثّق مركز "صدى سوشال" 41 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي

وشملت الانتهاكات حذف موقع فيسبوك لصفحات مثل: "فلسطين بوست الإخبارية"، و"شبكة خانيونس الإعلامية" وكل محرريها، و"الدهيشة الحدث"، وصفحة الإعلام الرسمي لكتائب القسام، وصفحة "وكالة صفا". في حين قامت إدارة موقع تويتر بعدد من الانتهاكات منها: حظر شبكة فلسطين للحوار، وحذف صفحة الاعلام الرسمي للقسام، وعدد من النشطاء.