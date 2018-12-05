كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تشيلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزالاً بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط تشيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء ووقع الزلزال الـ 2:12 بعد الظهر التوقيت المحلي على بعد حوالى 9 كم جنوب غرب مدينة سان انطونيو الساحلية، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأدى الزلزال الذي يقع على بعد 40.8 كيلومتر تحت السطح إلى اهتزاز المباني في العاصمة سانتياجو، لكن لم يتم الإبلاغ عن أية أضرار أو إصابات أولية، وفقاً لوكالة رويتر.

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