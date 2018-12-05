كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتربول يرفض طلب الإكوادور بالقبض على الرئيس السابق كوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الشرطة الدولية الإنتربول، طلب الإكوادور بتحديد مكان رئيس البلاد السابق بين 2007 و2017 رافائيل كوريا والقبض عليه، بعد اتهامه من قبل القضاء الإكوادوري باختطاف سياسي معارض في كولومبيا في 2012.

وقالت المحكمة الوطنية للعدل في بيان إن القاضية دانيلا كاماتشو هيرالدو تلقت إخطاراً من انتربول يفيد برفض إصدار مذكرة حمراء لتحديد مكان كوريا والقبض عليه.

ويقيم كوريا في بلجيكا منذ يونيو 2017 بعدما ترك السلطة لخلفه ومنافسه السياسي الآن، لينين مورينو. وأشارت المحكمة إلى أن قرار انتربول قابل "للمراجعة".

وكانت القاضية كاماتشو قررت في 7 نوفمبر الماضي محاكمة كوريا مع ثلاثة أشخاص آخرين في جريمة اختطاف السياسي المعارض فرناندو بالدا في العاصمة الكولومبية في أغسطس 2012.