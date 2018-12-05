كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتربول يرفض طلب الإكوادور بالقبض على الرئيس السابق كوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقيم كوريا في بلجيكا منذ يونيو 2017 بعدما ترك السلطة لخلفه ومنافسه السياسي الآن، لينين مورينو.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار انتربول قابل "للمراجعة".
وكانت القاضية كاماتشو قررت في 7 نوفمبر الماضي محاكمة كوريا مع ثلاثة أشخاص آخرين في جريمة اختطاف السياسي المعارض فرناندو بالدا في العاصمة الكولومبية في أغسطس 2012.
وينفى كوريا تورطه، ويقول إنه هدف لملاحقة سياسية، وأنه لن يمثل أمام المحكمة الاكوادورية لأنه لا يملك ضمانات بمحاكمة عادلة.
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