كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تميم" يحول قطر ساحة لتجارب أردوغان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال "مداد نيوز" إن قطر أصبحت امتداد للسياسات التركية، مشيرا إلى أن تميم بن حمد حول قطر ساحة لتجارب الرئيس التركي أردوغان.
وأوضح أن الأمير القطري أوقع الدوحة تحت نفوذ أردوغان، وجعلها امتدادا لتركيا، مستدلا بإنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر ونشر فيها 3 آلاف جندي.
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