كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المكسيك يمهل شركات النفط 3 أعوام للإنتاج أو إلغاء عقودها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومنحت حكومة المكسيك عدداً من الشركات الخاصة عقود تنقيب عن النفط في 2013 في إطار خطة لإصلاح قطاع الطاقة، أنهت سبعة عقود من احتكار شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة بيرميكس، لإنتاج النفط في البلاد.
وقال لوبيز، الذي تولى مهام منصبه يوم السبت الماضي، إن "هذه العقود لا تلغى مادامت الشركات تنتج، لكن لا يمكن السماح للشركات باستخدام العقود للمضاربة".
وهناك مخاوف من أن يلغي الرئيس اليساري الجديد الإصلاحات التي تبناها سلفه إنريك بينا نيتو الذي يتهمه لوبيز أوبرادور بالمسؤولية عن تراجع إنتاج النفط في البلاد بسبب تقليص الاستثمارات العامة في القطاع.
وفي إطار إصلاح القطاع في 2013 منحت المكسيك شركات مثل شل الهولندية البريطانية وريبسول الإسبانية، عشرات العقود للتنقيب عن النفط لكن أيا منها لم يُنتج خاماً حتى الآن.
وتراجع إنتاج المكسيك من النفط من 3.4 ملايين برميل يومياً في 2004 إلى 1.8مليون برميل يومياً الآن.
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