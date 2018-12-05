كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة المغربية تعترض 10 أطنان حشيش قبل تصديرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترضت الشرطة المغربية في الساعات الأخيرة 10 أطنان من الحشيش في مدينة الجديدة، المطلة على المحيط الأطلسي، جنوب الرباط، قبل تصديرها بحراً.

وأعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني أمس الأربعاء، أن العملية أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص، بينهم إمرأة، للاشتباه بصلتهم بشبكة نشطة في التهريب الدولي للمخدرات، فضلاً عن ضبط 10 آلاف يورو متأتية على الأرجح من تجارة المخدرات.

وبدأت عملية الشرطة حين أوقف كمين أمني سيارة كانت تقل 400 طرد من الحشيش بوزن إجمالي 10 آلاف كيلو جرام.

وتكشف طريقة تغليف الطرود أنها كانت ستنقل بحراً إلى الخارج، وأنها كانت تحمل أربعة رموز مختلفة ما يشير إلى أن ورائها العديد من شبكات الاتجار بالمخدرات.

ويعد المغرب المنتج الأول للقنب الهندي، الذي يُستخرج منه الحشيش، في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 38 ألف طن تزرع على مساحة 52 ألف هكتار في 2012، وفق تقرير العالمي للأمم المتحدة عن المخدرات في 2014.