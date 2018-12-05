كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة المغربية تعترض 10 أطنان حشيش قبل تصديرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت عملية الشرطة حين أوقف كمين أمني سيارة كانت تقل 400 طرد من الحشيش بوزن إجمالي 10 آلاف كيلو جرام.
وتكشف طريقة تغليف الطرود أنها كانت ستنقل بحراً إلى الخارج، وأنها كانت تحمل أربعة رموز مختلفة ما يشير إلى أن ورائها العديد من شبكات الاتجار بالمخدرات.
ويعد المغرب المنتج الأول للقنب الهندي، الذي يُستخرج منه الحشيش، في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 38 ألف طن تزرع على مساحة 52 ألف هكتار في 2012، وفق تقرير العالمي للأمم المتحدة عن المخدرات في 2014.
وتتركز هذه الزراعة في شمال البلاد، خاصةً في سلسلة جبال الريف، والوديان الجنوبية وتمثل المصدر الرئيسي لدخل آلاف الأسر.
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