كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف اختطف أردوغان الصحافة التركية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط تقرير جديد لموقع "تركي بيرج" الضوء على اختطاف الصحافة التركية من قبل نظام رجب طيب أردوغان، الذي حول دولته إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم حاليًا، موضحا أن 300 صحفي يقبعون الآن في السجون التركية كجزء من حملة طيب أردوغان على المعارضة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وهي حملة تركت آلاف الصحفيين الآخرين دون عمل بعد إغلاق السلطات للصحف والقنوات التليفزيونية التي كانوا يعملون فيها.

ونوه الموقع بأن مهمة احتكار الإعلام التركي والاستحواذ عليه من قبل أردوغان بدأت قبل فترة طويلة من الحملة القمعية الأخيرة؛ إذ كان أردوغان في بداية الأمر يستحوذ على المنصات الإعلامية المعارضة سواء بنفسه أو من خلال رجال أعمال موالين له، لكنه الآن أصبح هو وحده المُهيمن الأكبر.

وحسب أحدث أرقام توزيع للصحف، والذي نقلته "مداد نيوز"، يتضح أن هناك صحيفة واحدة فقط لا تخضع لسيطرة أردوغان أو أصدقائه بين أكثر 10 صحف توزيعًا في تركيا، مشيرا إلى أن صحيفة جمهوريت، التي كانت إحدى أبرز الصحف المستقلة، غرقت في خلافاتها الداخلية، وبالكاد تمكنت من البقاء بين أكثر 20 صحيفة انتشارًا.