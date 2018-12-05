كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف اختطف أردوغان الصحافة التركية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونوه الموقع بأن مهمة احتكار الإعلام التركي والاستحواذ عليه من قبل أردوغان بدأت قبل فترة طويلة من الحملة القمعية الأخيرة؛ إذ كان أردوغان في بداية الأمر يستحوذ على المنصات الإعلامية المعارضة سواء بنفسه أو من خلال رجال أعمال موالين له، لكنه الآن أصبح هو وحده المُهيمن الأكبر.
وحسب أحدث أرقام توزيع للصحف، والذي نقلته "مداد نيوز"، يتضح أن هناك صحيفة واحدة فقط لا تخضع لسيطرة أردوغان أو أصدقائه بين أكثر 10 صحف توزيعًا في تركيا، مشيرا إلى أن صحيفة جمهوريت، التي كانت إحدى أبرز الصحف المستقلة، غرقت في خلافاتها الداخلية، وبالكاد تمكنت من البقاء بين أكثر 20 صحيفة انتشارًا.
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