كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 مدنيين نتيجة لغارة للتحالف الدولي على دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن سوريا " وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على سيادة سوريا والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها طيران التحالف الدولي غير الشرعي بقيادة واشنطن في قرية الشعفة بريف دير الزور اليوم والعدوان الإسرائيلي أمس على منطقة الكسوة جنوب دمشق". وقالت الخارجية في الرسالتين إن "سوريا تدين هذه الجرائم وأعمال العدوان المتكررة وتطالب مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوضع حد لها وإدانتها". وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية المدعومة روسيا وتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بمواجهة جماعات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. أعلنت وكالة الأخبار السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين نتيجة لغارة للتحالف الدولي على مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي.

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