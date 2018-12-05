كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل محاضر أيرلندي طعناً أمام جامعة باريسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وزيرة التعليم العالي الفرنسية فريدريك فيدال إنها شعرت بـ "غضب شديد" بعد الجريمة، وقدمت تعازيها لعائلة الضحية.
ونقل تلفزيون آر تي إي الأيرلندي، عن وزارة الخارجية الأيرلندية علمها بالقضية، وأنها تقدم مساعدة من خلال القنصلية.
ونقلت مصادر من الجامعة، أن المتهم طالب سابق مطرود من المؤسسة في 2017، وأنه باكستاني الجنسية، وقتل ضحيته بـ 13 طعنة، ولم تُعرف بعد أسباب ودوافع هذه الجريمة.
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