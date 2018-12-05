كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرنسا تلغي الضريبة المفروضة على الوقود بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، إدوارد فيليب، مساء اليوم، إلغاء الضريبة المفروضة على الوقود بشكل نهائي، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".
وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية، وقد أدت المظاهرات لسقوط أربعة قتلى وجرح المئات بالإضافة لاعتقال المئات.
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