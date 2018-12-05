الشهب النارية تورط الأندية الوطنية..الجيش والوداد ضمن أبرز المعاقبين من طرف الجامعة

لازال استعمال الشهب النارية بمدرجات الملاعب الوطنية، يجر عقوبات مالية ثقيلة على الأندية، التي تبث أن جماهيرها احتفلت بالمدرجات بالاستعانة بها، إذ عادت اللجنة المركزية التأديبية، اليوم الأربعاء، إلى إصدار مجموعة من العقوبات والقرارات الجزية، والتي تهم بالأساس مباريات الجولة 9 و10، ومؤجل الجولة 4 من الدوري المحلي الممتاز.

وتقرر تغريم فرق الجيش الملكي، مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعت رفاق عبد الغني معاوي، بنادي أولمبيك أسفي، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

فريق أولمبيك أسفي، فسيكون مطالباً بأداء مبلغ 30 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الجيش الملكي، مع تسجيل حالة العود أيضاًَ، وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على أولمبيك خريبكة.

الكوكب المراكشي، بدوره عوقب بأداء غرامة مالية قدرها 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي “الأوصيكا”.

أما بالدارالبيضاء، وتحديدا بالقلعة الحمراء، فالوداد تم تغريمه 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي سريع واد زم، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

قي حين، أكدت اللجنة تغريم 2000 درهماً لكل من الفتح الرباطي، والمغرب التطواني، وفريق سريع واد زم، لحصول اللاعبين على 4 إنذارات في المباراة الواحدة.

يٌشار، إلى أن الغالي دريدب، مدرب مساعد نادي المغرب التطواني، تقرر توقيفه لمباراة واحدة نافذه، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم لاحتجاجه على قرارات الحكم المساعد الأول خلال المباراة التي جمعت فريقه بفريق يوسفية برشيد، قبل أسبوع.