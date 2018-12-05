العثماني يزور نواكشوط لأول مرة رئيسا للحكومة

وصل مساء اليوم الأربعاء، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى مطار أم التونسي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في أول زيارة له للجارة الجنوبية بصفته رئيسا للحكومة.

العثماني، ولدى وصوله إلى العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الأربعاء، وجد في استقباله نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد البشير.

وكلف الملك محمد السادس العثماني لتمثيله في أشغال مؤتمر تمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الخمس في الساحل الذي تحتضنه موريتانيا، فيما تأتي زيارة رئيس الحكومة، تزامنا مع توجه وفد موريتاني يقوده وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى جنيف، للمشاركة في المحادثات حول الصحراء المغربية.

وكان العثماني قد سبقه له أن زار موريتانيا، بصفته الحزبية، ضيفا على إسلامييها المتكتلين في حزب “تواصل”، خلال مؤتمراتهم، بصفته فقيها محاضرا في الوسطية والاعتدال، والتدرج في تنزيل المشروع الإسلامي.