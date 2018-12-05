مساعٍ لتجديد أسطولي شركتي النظافة في تطوان

أكد حميد الدامون، نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، المفوّض له تدبير قطاع النظافة، أن ثمّة مساعٍ من أجل تجديد أسطولي شركتي النظافة في مدينة تطوان.

وأوضح الدّامون، في تصريح لموقع “اليوم24″، أنه في حالة تم الاتفاق مع شركتي النظافة في مدينة تطوان، فإنه سيتم تجديد أسطوليهما، السنة المقبلة.

وأبرز المتحدّث نفسه أن الاتفاقية تنص على أن الجزء الثاني للاستثمار سيتم تنزيله، ابتداءً من السنة الثامنة، أي عام 2020، حسب قوله، وأبرز، في السياق نفسه، أن المبلغ المخصص، وكيفية تنزيله، لم يتم التفاهم حولهما بعد.

وكان نائب رئيس جماعة تطوان قد اعتبر، في مداخلة له في دورة المجلس الجماعي، أن رداءة أسطولي شركتي النظافة تنتج مردودية سيئة، مشيرا إلى أن العاملين في هذا القطاع يعانون من رداءة المعدّات، ما يدفع إلى ضرورة تجديدها.