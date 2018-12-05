بن عبد القادر ينتخب نائبا أولا لرئيس لجنة للاتحاد الإفريقي

انتخب محمد بن عبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، نائبا أولا لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقي.

ومثل وفد المغرب، في أديس أبابا بإثيوبيا، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة الثامنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث تم انتخاب وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية نائبا أولا لرئيس اللجنة، و هي أول لجنة ضمن اللجان الأربعة عشرة التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تمثل فيها المملكة المغربية.

و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التقنية المتخصصة الثامنة تعتبر إحدى اللجن الأربعة عشرة التابعة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والمؤسسة وفق المادة الخامسة من الميثاق التأسيسي للمنظمة.

وقد امتدت الأشغال على مرحلتين، مرحلة أشغال لجنة الخبراء يومي 03 و 04 دجنبر 2018، ثم مرحلة أشغال الوزراء يوم 05 دجنبر، حيث تمت المصادقة على تقرير عمل اللجنة التقنية المتخصصة وبرنامج عملها خلال السنتين المقبلتين.