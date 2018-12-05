البنزرتي تابع فوز الوداد بالثلاثية أمام الجديدي

حرص المدرب التوني، فوزي البنزرتي، على الحضور لملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المباراة التي جمعت فريق الوداد الرياضي بالدفاع الحسني الجديدي، لحساب مؤجل الجولة 7 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

البتزرتي الذي تأخر تعيينه، كان حاضراً بالحصة التدريبية الأخيرة للمجموعة، في حين قاد موسى نداو لقاء اليوم الذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح “الأحمر والأبيض”، في انتظار تولي التونسي المهمة رسمياً بعد تأشير من جامعة الكرة.

وفي السياق ذاته، علم “اليوم24” أن النادي الأحمر، مازال يضع إسم المدرب الفرنسي ريني جيرار، في ورقة المباراة باعتباره مدربا أولا للفريق، فيما موسى نداو مدربا مساعدا، ويوثق غياب جيرار عن المباريات، مفوض قضائي بداية من مباراة يوسفية برشيد، ثم نزالي سريع واد زم والمغرب التطواني، كما سيكون حاضرا اليوم أيضا بملعب محمد الخامس، وهو الأمر الذي سيوظفه سعيد الناصيري في أي نزاع محتمل للمدرب الفرنسي مع إدارة النادي الأحمر.

وكان جيرار، قد قدم استقالته للنادي الأحمر، غير أنه أورد فيها بأنه أقدم على هذه الخطوة مكرها، بسبب “اضطهاده من قبل رئيس النادي، عبر حرمانه من السيارة والبيت، وتسليط بعض الأشخاص من أجل ترهيبه”، وهو الأمر الذي صرح به محاميه أيضا، هددا باللجوء لـ”لفيفا”.

وتأخر إعلان الوداد عن تعاقده رسمي مع مدربه الجديد – القديم، فوزي البنزرتي، إلى حين إيجاد تسوية نهائية لقضية المدرب الفرنسي.