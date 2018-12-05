شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» و«هادي» يبحثان مسار المفاوضات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.
وتوافق الرئيسان على ضرورة تفادي أي محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه اليمني، متمنياً له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.
شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» و«هادي» يبحثان مسار المفاوضات اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .