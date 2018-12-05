شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» و«هادي» يبحثان مسار المفاوضات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في اتصال هاتفي، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية.

وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وتوافق الرئيسان على ضرورة تفادي أي محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه اليمني، متمنياً له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.