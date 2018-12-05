انت الان تتابع مؤتمر حول «الصحة الجنسية» بحضور 250 طالب طب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ م

نظّمت جمعية "October Students Scientific Society"، أمس، مؤتمرًا موسّعًا، عن الصحة الجنسية، والذي يخص طلبة كليات الطب البشري على مستوى الجمهورية. وافتتح المؤتمر، الدكتورة رنا إيهاب، مسؤول لجنة الصحة الإنجابية والإيدز، وشارك فيه، نحو 250 طالبًا وطالبة من كليات الطب على مستوى مصر، وحضره الدكتور رامي متولي، الذي عمل لسنوات عديدة في مجال تقديم المشورة الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية، واستقبل العديد من الأسئلة ورد على الاستفسارات كافة.

واستفاض "متولي" في شرح المعتقدات والمفاهيم الخاطئة لدى الشباب في هذا الملف الهام والحيوي، مشددًا على ضرورة إتباع طرق سليمة وصحيّة للحفاظ على الصحة الجنسية.وتطرقت الدكتورة شيماء إسماعيل، رئيس لجنة التأهيل بمستشفى دميره للصحة النفسية، إلى العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي وكيفية القضاء على هاتين الظاهرتين