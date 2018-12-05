انت الان تتابع الأهلي يخطف فوزًا صعبًا على الجونة بنيران صديقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ م

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا، على ضيفه الجونة، بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. دخل الجونة في أجواء المباراة سريعًا مستغلًا العشوائية التي ظهرت على لاعب النادي الأهلي، وسوء حالة أرضية الملعب بسبب هطول الأمطار، وتمكن محمد نادي من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة 13، بعد انزلاق قدم مدافع الفريق الأحمر سعد سمير، ليسدد لاعب الجونة الكرة على يسار شريف إكرامي معلنًا تقدم فريقه بهدف.

انتفض لاعبو النادي الأهلي عقب الهدف، وزادت سيطرة لاعبيه على الكرة، لكن المحاولات لم يكن لها تأثير يذكر على مرمى عمر رضوان حارس الجونة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-صفر لصالح الجونة. وفي بداية الشوط الثاني، دفع محمد يوسف، المدير الفني بالنجم وليد سليمان بدلًا من ميدو جابر، ما أنعش هجوم الأهلي، وزادت