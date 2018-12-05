تعليق البابا تواضروس على «فستان رانيا يوسف»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه قرأ فى الصحف عن ملابس إحدى الفنانات التى أثارت ضجة فى مهرجان القاهرة السينمائى، مؤكدا أن "اللبس حرية شخصية، وليس لنا حق أن نتكلم فيه". وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال لقائه ببرنامج "رأى عام"، على فضائية " ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه لا يستطيع مشاهدة فيلم أو مسرحية بشكل كامل لأن وقته لا يسمح، لافتا إلى أنه لم يشاهد كل مباريات مصر فى كأس العالم، وكان يرى الموجز الخاص بالأهداف فقط.

وتابع البابا تواضروس الثانى: "أتابع محمد صلاح الذى يمثل مصر بشكل كويس، وأنا فرحان ليه جدًا، وأى نجاح لمصر يحسب للبلد كلها". وأوضح أنه يستغل فترة الصيام فى شهر ديسمبر لعقد "خلوة روحية طويلة" بدير الأنباء بيشوى بوادى النطرون، مردفاً: "أستغل الخلوة فى شكر الله على ما تم ونصلى لتصحيح الأخطاء". وذكر البابا