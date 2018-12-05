«تطبيع وبيرة».. 6 مواقف أثارت فيها منى برنس الجدل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وشن ناشطون هجوما حادا عليها، متهمين إياها بالتخلي عن قوميتها العربية والقضية الفلسطينية، متسائلين عن كيفية ظهورها بهذا الشكل مع السفير الإسرائيلي

عاصفة من الجدل أثارتها مجددا الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي السابقة بجامعة قناة السويس، بعد أن نشرت صورة تجمعها بالسفير الإسرائيلي في القاهرة دافيد جوبرين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خصوصًا بعد أن أعلنت عن الهدف من ذلك وهو مصلحتها الشخصية. وشن ناشطون هجوما حادا عليها، متهمين إياها بالتخلي عن قوميتها العربية والقضية الفلسطينية، متسائلين عن كيفية ظهورها بهذا الشكل مع السفير الإسرائيلي، بينما ردت على ذلك بقولها: "أنا لا بدور على شهرة ولا مريضة نفسيا ولا شايلة قضايا الكون على أكتافى.. أنا ببساطة بدور على مصلحتي".

لم يكن هذا الموقف هو الوحيد لمنى برنس، الذي تسبب في موجة غضب على السوشيال ميديا، إذ اعتادت الأستاذة الجامعية المفصولة من جامعة قناة السويس، إثارة الجدل حولها من خلال وقائع مختلفة، وترصد "التحرير" أبرزها في هذا الموضوع. زجاجة بيرة في السنة المصرية الجديدة (6259)، احتفلت "برنس" بأول يوم وبجوارها

لم يكن هذا الموقف هو الوحيد لمنى برنس، الذي تسبب في موجة غضب على السوشيال ميديا، إذ اعتادت الأستاذة الجامعية المفصولة من جامعة قناة السويس، إثارة الجدل حولها من خلال وقائع مختلفة، وترصد "التحرير" أبرزها في هذا الموضوع. زجاجة بيرة في السنة المصرية الجديدة (6259)، احتفلت "برنس" بأول يوم وبجوارها زجاجة بيرة، وقالت عبر فيديو نشرته على حسابها بـ" فيسبوك": "كل سنة وأنتم طيبين يا مصريين ومصريات، بكرة سنة مصرية جديدة، توت هو أول شهر فى السنة المصرية الجديدة، وتوت جاى من اسم الإله حوت، إله الحكمة والفنون والآداب فى مصر القديمة، إن شاء الله تبقى سنة جديدة ونرجع نعلم البشرية يعنى إية حضارة بالعلم والاجتهاد والضمير، كل حاجة حلوة ممكن المصريين يعملوها". وأضافت: "البيرة زى ما أنتم عارفين كانت موجودة فى مصر القديمة زمان بيعملوها فى كل البيوت، كل سنة وإحنا طيبين فى صحتنا كلنا". فيديوهات رقص فيديوهات رقص وبدأت الدكتورة منى برنس، بنشرها لأول مقطع رقص في 30 مارس عام 2017، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، حيث تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية روبي "ليه بيداري"، ثم عادت بمقطع آخر في 16 أبريل بالعام الماضي من داخل منزلها، وعلقت عليه "كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا".

واحتلت هذه الفيديوهات الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج "التوك شو" بالقنوات التليفزيونية، ما تسبب في وقفها عن عملها الجامعي والتحقيق معها والخصم من راتبها. مايوه بكيني مايوه بكيني وأثارت دكتورة مني برنس، مرة أخرى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر صور لها بـ"مايوه بكيني" وعلقت: "شواطىء ذهب"، الأمر الذى أغضب رواد تلك المواقع. الترشح للرئاسة الترشح للرئاسة وأعلنت منى برنس ترشحها لانتخابات الرئاسة 2018، ودشنت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحت اسم "منى برنس رئيسة مصر 2018". ودشنت هاشتاج بنفس الاسم، وعليه نشرت برنامجها الإنتخابي وتضمن: "عشان أكون أمينة ما أقدرش أوعد إني هحل مشاكل مصر والمصريين في سنة ولا اتنين ولا عشرة، التغيير الحقيقي بياخد وقت، بس أوعد إني هجتهد واشتغل مع الشباب الكفء، أننا نحط الأساسات السليمة لبناء الدولة المصرية الحديثة وإعادة الهوية المصرية للمصريين في الأربع سنين". وتابعت:" من مبدأ تداول السلطة، ولأني هبقي عايزة أعمل حاجات تانية في حياتي، غير العمل العام اللي هيلغي تقريبا حياتي الخاصة، ولأني شخص مرح بطبعي وبحب الحياة، فهبقى ريسة دمى خفيف وهدلع الشعب من باب لاقينى ولا تغدينى، أنا واضحة". التصوير مع إسرائيليتين التصوير مع إسرائيليتين وعادت الأستاذة الجامعية في يناير عام 2018، بنشر صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصحبة فتاتين من إسرائيل، وعلقت عليها قائلة: "البنتين دول من إسرائيل.. قابلتهم عند أم سعد، ماكملوش 19 سنة، جايين سينا لوحدهم، خلصوا ثانوية عامة وداخلين الجيش 3 سنين وقرروا يقضوا إجازة قبل ما يدخلوا الجيش.. مش هقارن بقي بين عقليتهم وعقلية البنات اللي بيخلصوا ثانوية عامة ويجولنا الجامعة أو حتى اللي بيتخرجوا من الجامعة".

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