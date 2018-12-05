انت الان تتابع حوار مجتمعي لـ«المحافظين» حول قانون العمل الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ م

نظم حزب المحافظين، مساء اليوم الأربعاء، حوارا مجتمعيا حول مواد قانون العمل الجديد، برعاية لجنة العمال المركزية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بطلعت حرب. حضر الحوار الأستاذ شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب والأستاذ محمد حردان، مساعد رئيس اللجنة المركزية للعمال، والأستاذ حمدي خليفة مساعد رئيس لجنة العمال، والأستاذة داليا فكري عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بالحزب، والأستاذ فرج أبو داوود، وبعض القيادات العمالية وبعض أعضاء اللجان المركزية بالحزب.

وتم تفنيد مواد قانون العمل الجديد وبحث الإشكاليات الموجودة به تمهيدا لعرض قانون العمل الجديد للتصويت باللجنة العامة بالبرلمان قريبًا. كانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد انتهت من مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة وسوف يتم إقراره داخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة الفترة القادمة. ويتضمن القانون