انت الان تتابع كريستيانو يرفض طلب بيريز.. وميسي يوافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣١ م

كشفت تقارير إسبانية أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد السابق، قرر عدم حضور مباراة «السوبر كلاسيكو» بين بوكا جونيورز وريفير بليت، في نهائي الليبرتادوريس، التي ستقام على ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأكدت مصادر مقربة من «رونالدو»، أنه رفض عرض الاتحاد الإسباني للحضور بجانب ليونيل ميسي في المقصورة الرئيسية مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد. وأفادت المصادر، أن الوقت ما زال مبكرًا على عودة رونالدو إلى ملعب البرنابيو، إشارة إلى أن العلاقة بين اللاعب وناديه السابق ما زالت متوترة بعد رحيله المفاجئ.

وفي حال موافقة رونالدو على هذا الطلب ستكون هي المرة الأولى التي يعود فيها النجم البرتغالي إلى ملعب البرنابيو، لكنه رفض وفقًا لما أكده أقارب مهاجم يوفنتوس الإيطالي. رونالدو كان يرغب في مشاهدة المباراة من داخل الملعب وقبول عرض الاتحاد، إضافة إلى مشاركة في الجلوس داخل المقصورة الشريفة، لكن لسوء الحظ،