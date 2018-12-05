انت الان تتابع كريستيانو يرفض طلب بيريز.. وميسي يوافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣١ م
كشفت تقارير إسبانية أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد السابق، قرر عدم حضور مباراة «السوبر كلاسيكو» بين بوكا جونيورز وريفير بليت، في نهائي الليبرتادوريس، التي ستقام على ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأكدت مصادر مقربة من «رونالدو»، أنه رفض عرض الاتحاد الإسباني للحضور بجانب ليونيل ميسي في المقصورة الرئيسية مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد. وأفادت المصادر، أن الوقت ما زال مبكرًا على عودة رونالدو إلى ملعب البرنابيو، إشارة إلى أن العلاقة بين اللاعب وناديه السابق ما زالت متوترة بعد رحيله المفاجئ.
وفي حال موافقة رونالدو على هذا الطلب ستكون هي المرة الأولى التي يعود فيها النجم البرتغالي إلى ملعب البرنابيو، لكنه رفض وفقًا لما أكده أقارب مهاجم يوفنتوس الإيطالي. رونالدو كان يرغب في مشاهدة المباراة من داخل الملعب وقبول عرض الاتحاد، إضافة إلى مشاركة في الجلوس داخل المقصورة الشريفة، لكن لسوء الحظ،
رونالدو كان يرغب في مشاهدة المباراة من داخل الملعب وقبول عرض الاتحاد، إضافة إلى مشاركة في الجلوس داخل المقصورة الشريفة، لكن لسوء الحظ، هذه المرة لن يقدر على فعل هذا.
وحسبما أفادت تقارير إسبانية فإن النجم ميسي وافق على حضور المباراة، ومن المقرر أن يسافر ميسي إلى مدريد في صباح يوم الأحد، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام إسبانيول مساء السبت في الليجا الإسبانية.
يذكر أن «الكومنبيول» أصدر قراره بنقل مباراة نهائي كأس «ليبرتادوريس» إلى ملعب البرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها ملعب «المونمونتال»، معقل ريفير بليت.
شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو يرفض طلب بيريز.. وميسي يوافق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .