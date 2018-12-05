انت الان تتابع الخميس ذروة سقوط الأمطار..والسبت بداية انكسار الموجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ م قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، إن، غدا الخميس، سيشهد ذروة سوء الحالة الجوية والسبت بداية انكسار الموجة. وأضاف "عبد العال"، أن الوجه البحري وسيناء حتى شمال الصعيد، سيشهد سقوط أمطار غزيرة تستمر يوم الجمعة وتبدأ في الانحسار يوم السبت. وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أن يوم الأحد بداية تحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن التوزيعات الجوية في الوقت الحالي هي توزيعات شتاء وليست توزيعات خريف. وشهدت معظم محافظات الجمهورية، سقوط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة غدا الموافق 6 ديسمبر على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 15 20شبين الكوم 14 19طنطا 14 19دمنهور 14 19الإسكندرية 12 19بلطيم 13 19مطروح 12 19السلوم 11 18سيوة 15 19بورسعيد 15 19دمياط 16 19الزقازيق 15 19الإسماعيلية 12 20السويس 12 20العريش 11 20رفح 12 19رأس سدر 15 21نخل 09 18نويبع درجات الحرارة المتوقعة غدا الموافق 6 ديسمبر على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 15 20 شبين الكوم 14 19 طنطا 14 19 دمنهور 14 19 الإسكندرية 12 19 بلطيم 13 19 مطروح 12 19 السلوم 11 18 سيوة 15 19 بورسعيد 15 19 دمياط 16 19 الزقازيق 15 19 الإسماعيلية 12 20 السويس 12 20 العريش 11 20 رفح 12 19 رأس سدر 15 21 نخل 09 18 نويبع 16 21 طابا 14 19 كاترين 03 11 الطور 14 23 شرم الشيخ 19 24 الغردقة 13 24 مرسى علم 16 23 الفيوم 13 20 بني سويف 13 20 المنيا 09 21 أسيوط 08 21 سوهاج 08 21 قنا 12 22 الأقصر 11 22 أسوان 12 23 أبوسمبل 13 23 الوادي الجديد 08 22 شلاتين 18 24 أبورماد 19 23 رأس حدربة 19 24 حلايب 20 23

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