انت الان تتابع الخميس ذروة سقوط الأمطار..والسبت بداية انكسار الموجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ م
قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، إن، غدا الخميس، سيشهد ذروة سوء الحالة الجوية والسبت بداية انكسار الموجة. وأضاف "عبد العال"، أن الوجه البحري وسيناء حتى شمال الصعيد، سيشهد سقوط أمطار غزيرة تستمر يوم الجمعة وتبدأ في الانحسار يوم السبت. وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أن يوم الأحد بداية تحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن التوزيعات الجوية في الوقت الحالي هي توزيعات شتاء وليست توزيعات خريف. وشهدت معظم محافظات الجمهورية، سقوط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الموافق 6 ديسمبر على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 15 20شبين الكوم 14 19طنطا 14 19دمنهور 14 19الإسكندرية 12 19بلطيم 13 19مطروح 12 19السلوم 11 18سيوة 15 19بورسعيد 15 19دمياط 16 19الزقازيق 15 19الإسماعيلية 12 20السويس 12 20العريش 11 20رفح 12 19رأس سدر 15 21نخل 09 18نويبع
الصغرى العظمى
القاهرة 15 20
شبين الكوم 14 19
طنطا 14 19
دمنهور 14 19
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 19
السلوم 11 18
سيوة 15 19
بورسعيد 15 19
دمياط 16 19
الزقازيق 15 19
الإسماعيلية 12 20
السويس 12 20
العريش 11 20
رفح 12 19
رأس سدر 15 21
نخل 09 18
نويبع 16 21
طابا 14 19
كاترين 03 11
الطور 14 23
شرم الشيخ 19 24
الغردقة 13 24
مرسى علم 16 23
الفيوم 13 20
بني سويف 13 20
المنيا 09 21
أسيوط 08 21
سوهاج 08 21
قنا 12 22
الأقصر 11 22
أسوان 12 23
أبوسمبل 13 23
الوادي الجديد 08 22
شلاتين 18 24
أبورماد 19 23
رأس حدربة 19 24
حلايب 20 23
شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس ذروة سقوط الأمطار..والسبت بداية انكسار الموجة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .