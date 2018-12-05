انت الان تتابع الزمالك: لن نتأثر بتصريحات عبد الحفيظ أو غيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ م

واصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تعليقه على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي. وتابع أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء اليوم الأربعاء قائلاً: "الزمالك لن يهتز أو يتأثر على الإطلاق بالتصريحات الغريبة التي أدلى بها سيد عبد الحفيظ، ضد نادي الزمالك ولجنة الحكام، تلك النوعية من التصريحات أصبحت قديمة وعفا عليها الزمن، ولن تقف عائقا أو حائلا لهدف ناديه في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

وتابع المشرف على فريق الكرة بالزمالك "مثل تلك التصريحات لا نركز معها ولا نهتم بها، لأن الهدف منها معروف خلال هذا التوقيت، في ظل مسيرة انتصارات الزمالك على الصعيد المحلي والحفاظ على قمة بطولة الدوري، على سيد عبدالحفيظ التركيز مع فريقه وليس مع الزمالك وانتصاراته التى يحققها، تصريحاته تزيد الاحتقان والتعصب