الان تتابع رغم الانتهاكات.. قطر ترفض مشاركتها استضافة مونديال 2022 مع دول أخرى والان مع التفاصيل

لم تجر قطر أي مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة نهائيات كأس العالم 2022، وفقا لمسؤول بارز في اللجنة المنظمة لكأس العالم.

ورغم تقارير سابقة عن بحث في تنظيم مباريات أو إقامة منتخبات في دول أخرى في المنطقة، نفى ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، وجود نقاشات بهذا الإطار.

وقال في لقاء مع صحفيين: “لم نجر أي محادثات حول تشارك استضافة البطولة”، وفقا للوكالة الفرنسية الرسمية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد أشارت إلى أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، ضغط خلال الأسابيع الأخيرة الماضية لتوسيع نهائيات 2022 لتضم 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز” إن أى توسيع فى عدد المنتخبات المشاركة يعنى أن قطر قد تتشارك بعض المباريات مع جيرانها، وهو ما يواجه معضلة أخرى فى ظل المقاطعة العربية للدوحة.

وتقوم قطر ببناء 8 استادات لاستضافة البطولة، التى شهدت الكثير من الجدل ودعوات لنقلها لاسيما بسبب ملف الانتهاكات الحقوقية بحق العمال وكذلك حرارة الجو، وهو ما دفع المسئولين لتغيير موعد تنظيم البطولة من يونيو إلى نوفمبر حيث ستقام فى الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.