صحفي كويتي يهاجم الجزيرة: "ماحد سامعلك إلا لزوم التسلية"

شنّ الصحفي الكويتي "أحمد الجار الله " ، اليوم الأربعاء، هجومًا عنيفًا علي قناة الجزيرة القطرية، بوق النظام القطري، بشأن تناولها الغير مهني لقضية وفاة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" ، وبالإضافة إلى تنفيذها لأجندة تنظيم الحمدين المعادية للمملكة.

وقال " الجار الله" ، في تغريدته: " لازالت قناة الجزيرة وورعانها لازالت تولول بقصة مقتل الصحفي السعودي خاشقجي وكل الكلام ينحصر في قالت مصادر، وقالت تركيا أن لديها مستندات تثبت تورط مسئولين سعوديين هالمستندات نسمع فيها قبل مقتل "خاشقجي" لكن ماشفنا إلا غبار ضب ياقناة الجزيرة إردحي تري ماحد سامع لك إلا أنا لزوم التسلية".