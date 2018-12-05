الجربا يبحث مع مسئول بكردستان العراق مستجدات الأزمة السورية

زار رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا، مستشار مجلس أمن اقلیم كوردستان، مسرور بارزانى.

‎وكان الاجتماع مناسبة لإجراء جولة أفق حول التطورات السياسية فى سوريا والعراق وأحوال المنطقة بشكل عام .

وقال رئيس تيار الغد السورى إن النقاش تناول آخر مستجدات الثورة والأزمة السورية المستمرة منذ سنوات ، وكان التركيز على مآلات تنظيم داعش والجماعات الإرهابية المرتبطة وبه، ومدى الخطورة التى تشكلها هذه الجماعات على الشعبين السورى والعراقى وعموم المنطقة.

وتم التوافق بين الطرفين حول السبل الكفيلة بمواجهة الأخطار المشتركة فى البلدين وعلى رأسها تحديات الارهاب الذى بدأ ينحسر بفعل التصدى الذى لاقاه من الشعبين السورى والعراقي.

وهنأ الجربا مسرور بارزانى بترشيحه لرئاسة حكومة اقليم كوردستان المقبلة ، متمنياً له النجاح فى مهمته، سيما وأنه الخبير فى مشاكل الإقليم والمنطقة، كما وأنه من أبرز الوجوه التى ساهمت فى قيادة الإقليم الى الاستقرار والمنعة وأسهم من خلال مواجهته الارهاب بكل أشكاله عبر خطة وخط أثبتا تميزا وجدارة استثنائية.

وشدد الجربا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.

‎بدوره عبّر مسرور بارازانى عن رأيه حيال احداث المنطقة ، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، بما يكفل حقوق كل الأطراف ويضمن حضورها ودورها فى إدارة ورسم مستقبل سوريا .