حادث مأساوي لباص يحمل معلمات سعوديات و4 وفيات

الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير اعلامية في السعودية عن حادث مأساوي لباص كانت على متنه معلمات سعوديات وأدى إلى وقوع 4 وفيات.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، وقع اليوم حادث أليم لـ ٤ معلمات يعملن في مجمع السحيمي التعليمي التابع لإدارة تعليم محافظة المجمعة على طريق (الأرطاوية أم الجماجم) بالقرب من كبري قرية السحيمي نتج عنه وفاة سائقهن وإصابة المعلمات الأربع إصابات متنوعة بين خطيرة ومتوسطة إضافة لإصابة سائق المركبة الأخرى.

وقد تم تحويل إحدى المعلمات للرياض لخطورة الإصابة، كما تم تحويل معلمة أخرى إلى مستشفى الملك خالد بالمجمعة لتلقي العلاج، وبقية معلمتان ترقدان بمستشفى الأرطاوية.

وتفصيلاً، تبلغت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عن حادث تصادم قبل كبري السحيمي باتجاه حفر الباطن.

وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث وعند الوصول وجد أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين الأولى من نوع شيفرولية وهي تقل معلمات وعددهن 4 معلمات والسيارة الثانية من نوع فورد .

ونتج عن الحادث وفاة سائق المعلمات وإصابة المعلمات الأربع وسائق السيارة الثانية بإصابات مختلفة، وتم إخراج المعلمات والسائق من قبل الفرقة المباشرة للحادث وتم فصل بطاريات السيارات وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة.

و قام الهلال الأحمر بنقل المعلمات الأربع اثنتين منهن لمستشفى الملك خالد بالمجمعة واثنتين لمستشفى الأرطاوية العام وكذلك سائق السيارة الثانية، وبعد الفحوصات تم نقل إحدى المعلمات للرياض لخطورة إصابتها.

من جهتها أكدت إدارة تعليم بمحافظة المجمعة أنها تتابع حادث المعلمات، إذ قامت مساعدة مدير التعليم نورة الركبان بمتابعة الحادث وزيارة المعلمات بالمجمعة والأرطاوية يرافقها مساعدة قسم الإشراف عزيزة المفرج وموضي المريخي رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب الأرطاوية وعدد من المشرفات التربويات، والمرشدة الطلابية وعدد من إداريات مجمع السحيمي.