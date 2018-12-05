شكرا لقرائتكم اليمن.. تصعيد عسكري حوثي والجيش يتقدم في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزعت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش اليمني، عن تحرير مناطق "جبلي"، و"غلم"، و"حمل"، و"قوز محمد"، وأودية "الذهبان" و"المبهى"، و"الخدشة"، غرب مدينة دمت، والمطلات على قريتي الاثلة، والمعرش من جهة الشرق.

وأفاد بأن المواجهات أسفرت عن مقتل 37 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، في حين أسرت قوات الجيش اليمني 5 من العناصر الانقلابية.

كما استعادت قوات الجيش، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، التي خلفتها عناصر الميليشيات.

في الأثناء، أفشلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، واستهدفت عددا من الأهداف العسكرية التابعة لها في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف، شنت، الأربعاء، أربع غارات استهدفت أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وأضاف أن الغارات أصابت أهدافها بدقة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الميليشيا والحقت بهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتحاول ميليشيا الحوثي استغلال الهدنة في الحديدة لاسترجاع مواقع خسرتها مؤخراً.

كما شنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، هجوما على مواقع الميليشيات الانقلابية بجهتي قانية والوهابية بمحافظة البيضاء مسنودة بطيران التحالف.

وقالت مصادر ميدانية إن اشتباكات عنيفة تستخدم فيها كل انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بما فيها صواريخ الكاتيوشا، اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيات، إثر هجوم للجيش باتجاه مواقع الحمة السوداء والمصياد.

وأوضحت المصادر أن المعركة على أشدها، وقوات الجيش تواصل تقدمها وأصبحت على اقترب من الحمة السوداء.

إلى ذلك، عثرت قوات التشكيل البحري في الجيش اليمني، الأربعاء، على لغم بحري قامت ميليشيات الحوثي بزراعته على مقربة من الممر الدولي غرب جزيرة بكلان اليمنية في البحر الأحمر والتابعة لمحافظة حجة (شمال غرب البلاد).

وأكد مصدر عسكري أنه تم التعامل مع اللغم وتفجيره بعد نقله إلى خور ميدي بمساعدة خبراء من القوات المشتركة التابعة للتحالف.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من عثور الجيش اليمني بمساعدة من التحالف، على 29 لغما بحريا زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة على مقربة من خط الملاحة الدولية قبالة سواحل حجة واجزاء من سواحل الحديدة.