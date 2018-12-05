"حرائق باريس".. هل توجه "السترات الصفراء" ضربة للديمقراطية في فرنسا؟

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، أن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين بشكل خاطئ من بطاقة التموين اعتبارًا من 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 10 أيام.

وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة سوف تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين لمن تقدم إلى مكتب التموين في الفترة ما بين 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم حاليا مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة ، فضلًا عن التأكد من المستحقين...