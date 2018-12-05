مصادر إرسلان للـ OTV: لا تراجع عن الإتفاق مع عون حول الوزير الدرزي

أكدت مصادر مقربة من رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الوزير ​طلال إرسلان​ للـ OTV أن "الإتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ حول المقعد الدرزي الثالث ثابت ولا عودة عنه ولا تعديل فيه بغضّ النظر عن أي تطور سياسي محتمل على الساحة الداخلية الدرزية والوطنية اللبنانية".

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