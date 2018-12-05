الجراح: وهاب يعمل عند علي مملوك وعند السوريين

لفت وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ إلى أن "الجبهة السورية ال​لبنان​ي هي مكان لتنفيس الاحتقان بالنسبة ل​اسرائيل​ وتسمية ​تل أبيب​ لعمليتها درع ​الشمال​ يعني الجبهة السورية واللبنانية معا من دون الفصل بينهما أي في حال تمت الحرب تكون شمال اسرائيل أي لبنان سوريا وقد تكون على غزة أيضا"، معتبراً أن "الازمة الداخلية في اسرائيل لا تعطي دافعا لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لتنفيس احتقانه في شن حرب على لبنان".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الجراح أن "رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب هو أسعد انسان في لبنان الآن لانه استطاع تنفيذ مخططه ويموه عن نفسه و هو في حالة فرح و ليس في حالة حزن و من بداية تحركه كان يجري وراء الدم وذهب إلى المختارة للاستفزاز و يريد أن يقع الدم من أجل الوصول إلى ما يريده سياسيا ومن أجل تجنب القضاء"، مشيراً إلى أن "وهاب يعمل عند علي مملوك وعند السوريين و هو ميشال سماحة رقم اثنين ولكن هو نجح في تهديد السلم الاهلي على عكس سماحة الذي فشل في النهاية وهدفه كان زعزعة الاستقرار في الشارع الدرزي".