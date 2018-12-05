يد أردوغان الباطشة تمتد إلى خارج تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس أوقفت السلطات الرومانية صحفيا تركيا يشتبه في صلته برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدير انقلاب فاشل في صيف عام 2016. © Getty صحيفة زمان رومانيا قالت إن الصحفي أوقف بناء على أمر أردوغان

وقالت فيفيانا تشيوكا ممثلة الادعاء في بوخارست لـ"أسوشيتد برس"، إن الصحفي كمال دميركايا احتجز الأربعاء استنادا إلى طلب ترحيل من تركيا، لكونه "عضوا في جماعة إجرامية إرهابية".

وقالت صحيفة "زمان رومانيا" إن موظفها تم توقيفه "بناء على أمر" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يمثل دميركايا أمام محكمة في وقت لاحق الأربعاء.

وكانت حكومة أنقرة أغلقت مكاتب صحيفة "زمان" في تركيا، بعد محاولة الانقلاب، التي ينفي غولن الضلوع فيها، فيما تصدر الصحيفة المنتقدة لأردوغان، حاليا في رومانيا وبلغاريا.

وأوضحت "زمان رومانيا" أن دميركايا أقام في رومانيا لعامين، و"كان يكتب عن سوء استغلال السلطة في أنقرة".