شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد هريدى يحصل على موافقة بإنشاء مجمع خدمى بطهطا فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب أحمد هريدى عضو مجلس النواب على موافقة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بإنشاء مجمع خدمى يضم إدارة التموين، والشئون الاجتماعية، والإدارة الصحية، وإدارة الأوقاف، والضرائب العقارية، فى مبنى واحد لجميع المصالح الحكومية فى مركز طهطا بسوهاج.

وأكد النائب أحمد هريدى، فى بيان اليوم أن موافقة محافظ سوهاج على الطلب الذى قدمه ستسهل الأمور كثيرًا على مواطنى مركز طهطا، علاوة على أن كل الإدارات التى تم ذكرها تعانى من الأماكن الموجودة بها.