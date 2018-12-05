شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستجيب لنائب شبرا الخيمة بتصحيح أخطاء فواتير كهرباء بالدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشكيل لجنة لمراجعة الفواتير وقراءات العدادات بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات عشوائية من الفواتير وكشوف الإصدار كما تم أخذ قراءات على الطبيعة لشريحة كبيرة من عدادات الكهرباء بمنازل أهالى شبرا الخيمة.

جاء هذا وفقا لبيان صادر عن الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، حيث لفت البيان إلى أن وزير الكهرباء فجر، فى رده المكتوب الذى بعث به إلى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ونائب دائرة شبرا الخيمة، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه بوجود بعض الأخطاء بالقراءات والتى نتج عنها زيادة فى قيمة الفواتير.

وقال الدكتور محمد شاكر إنه اتخذ على الفور مجموعة من القرارات فى مقدمتها إيقاف جميع الفواتير لاستهلاك الكهرباء لأهالى شبرا الخيمة لحين مراجعتها بالكامل ومضاهاتها بالقراءات الفعلية للعدادات وسحب جميع الفواتير التى تحتوى على أخطاء فى القراءات وإعادة حسابها وتشريحها على جميع أشهر الخلل وتقسيطها على المشتركين بما لا يجاوز متوسط الاستهلاك الفعلى لكل مشترك.

وأكد وزير الكهرباء أنه أصدر قرارات بجزاءات صارمة لجميع المتسببين فى هذه الأخطاء بداية من رئيس القطاعات التجارية ورئيس القطاع ومديرى العموم وانتهاء بالعاملين بقسم الإصدار.

وتوجه الدكتور صلاح حسب الله بالشكر للدكتور محمد شاكر على استجابته السريعة لتصحيح الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء لمواطنى شبرا الخيمة، مشيدا بحرص الأهالى على اكتشاف هذه الأخطاء والحصول على حقوقهم المشروعة.

وكان الدكتور صلاح حسب الله قد أكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وفى حضور الدكتور محمد شاكر أن فواتير استهلاك الكهرباء تصدر وبها أخطاء، وأنه تلقى العديد من الشكاوى من أبناء دائرته الانتخابية شبرا الخيمة تؤكدا وجود أخطاء بها، إضافة إلى تعمد عدم القراءات بصفة مستمرة لعدادات الكهرباء، وقد تعهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر للدكتور صلاح حسب الله ببحث هذه الشكاوى وإظهار الحقيقة الكاملة له.