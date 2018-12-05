شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جيبوتى: منح القاهرة مليون متر مربع لإقامة منطقة لوجستية وتصدير المنتجات لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية چيبوتى لدى مصر محمد ظهر حرسي.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدي مصر محمد ظهر حرسي، علي العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة وجيبوتي، مشيراً إلي وجود اتفاقيات بين الطرفين في كافة المجالات يمكن الإنطلاق منها وتفعيلها، لاسيما مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التعاون مع دول القارة السمراء، قائلا: "ربما كان هناك ظروفاً حالت دون تفعيل الأتفاقيات سابقاً، إلا أنه هناك تعاون بين البلدين في سبيله للمضي قدما حالياً، وتم عقد لقاءات ثنائية، خاصة مع توجهات الرئيس السيسي وسنري ثمارها قريباً".

وقال حرسي، إن السلطات الجيبوتية منحت مصر قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع تمهيداً لإقامة منطقة لوجستية، تمكن القاهرة تصدير المنتج المصرى للعديد من الدول الأفريقية، لاسيما وأن جيبوتي مدخل رئيسي للعديد من دول القارة الأفريقية.

وأشاد حرسي، بتخيص السلطات المصرية خصصت ممرا خاصا بالجوازات لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بمطار القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

وأعرب السفير الجيبوتي لدي مصر، محمد ظهر حرسي، عن سعادة بلاده لتقلد مصر رئاسة الاتحاد الافريقي في عام 2019،

ولفت حرسي، إلي أهمية التغلب علي المعوقات التي تواجة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين علي المستوي الأقتصادي والتجارى، وفي مقدمتها عدم وجود خطوط مباشرة بين البلدين سواء الجوي أو البحرى، بالإضافة إلى أن الكثير من الفعاليات الهامة التي تستضيفها مصر بإعتبارها قلب الأمة العربية والأفريقية، ويحرص الجانب الجيبوتي على حضورها.

وطالب حرسي، ًبإقامة معهد أزهرى في جيبوتي بالإضافة إلي إنشاء فروع للجامعات المصرية، وأيضا الدعم علي مستوي التعليم قبل الجامعي، مؤكداً أن الحكومة الجيبوتية علي أتم الأستعداد لتوفير الأراضي والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أشار سفير جمهورية جيبوتي لدى مصر إلي أن الخلافات مع إريتريا في سبيلها للانتهاء قريبا، وهناك لقاءات ثنائية تعقد في هذا الصدد.

ومن جانبه وعد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بنقل مطالب السفير إلي الجهات المعينة بالحكومة لبحثه ودراسته، وإيجاد حلول سريعة، لاسيما لأهمية جيبوتي لمصر، مشيراً إلي أن هذا اللقاء يعد بمثابة "طرق أبواب" وبداية لإنطلاقة قوية بين البلدين، قائلاً: الحديث كان من القلب ووصل إلي القلب وسندرسة بجدية.

وقال رضوان، إن اللجنة علي استعداد لتلبية أي دعوات من البرلمان الجيبوتي لعقد لقاءات علي المستوي البرلماني للمناقشة حول القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في شتي المجالات، قائلاً: "لقد ألتقيت البرلمانيين الجيبوتيين علي هامش اجتماعات البرلمان الأفريقي واتفقنا علي ذلك، ونحن مستعدون للذهاب إلي جيبوي بناء علي دعوة برلمانية وستكون حرصين علي تلبية النداء سريعا".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إهتمام القيادة السياسية بإعادة مصر إلي قلب القارة السمراء، لذا يتم العمل علي جميع المستويات التنفيذية منها والبرلمانية في سبيل تحقيق ذلك، قائلاً: " تعمل بقوة لتعميق علاقتنا بكافة الدول الأفريقية، ويتم دراسة احتياجات ومطالب كل منهم علي حدة، وماهو مطلوب من مصر باعتبارها شقيقة كبري للدول الأفريقية جميعا.

ولفت رضوان، إلي أن تقلد مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لن يكون نهاية المطاف داخل أفريقيا، إنما انطلاقة لإحداث تحول وتنمية داخل القارة.

وبدوره، قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر تطلع إلي تعميق العلاقات مع جيبوتى، مشيراً إلي أن القاهرة تسعي خلال رئاستها للأتحاد الأفريقي إرساء قواعد تنموية حقيقة لحل مشاكل القارة الأفريقية، قائلاً: لغة حوار الرئييس محورها دائما الشراكة من أجل التنمية.

وأشار أبو الخير، إلي استعداد مصر لتقديم الخبرات والتعاون في مجالات مختلفة ومنها الطاقة والقطاع الطبي لاسيما للقضاء علي فيروس سي.

ومن جانبها أكدت النائبة أمنة نصير، عضو اللجنة، مدي اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية وأنها تسعي من خلال رئاستها للأتحاد الافريقي لإحداث تنمية حقيقة إنطلاقاً من الشراكة بين الدول الافريقية المختلفة، قائلة: "ندرك قيمة القارة السمراء، فهي المستقبل، وهناك تكالب غربي علي هذه القارة ربما حصل تكاسل في مرحلة ما، لكننا نعود بقوة للاتحاد جميعا".