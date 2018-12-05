شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مجتمعي لحزب "المحافظين" حول مواد قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب المحافظين اليوم الأربعاء حوار مجتمعي حول مواد قانون العمل الجديد، برعاية لجنة العمال المركزية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بطلعت حرب بمنقطة وسط البلد القاهرة. وبحسب بيان للحزب مساء اليوم الأربعاء، حضر الحوار شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب ومحمد حردان، مساعد رئيس اللجنة المركزية للعمال، وحمدي خليفة مساعد رئيس لجنة العمال، وداليا فكرى عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بالحزب، و فرج أبو داوود، وبعض القيادات العمالية وبعض أعضاء اللجان المركزية بالحزب. وتم تفنيد مواد قانون العمل الجديد وبحث الاشكاليات الموجودة به تمهيدا لعرض قانون العمل الجديد للتصويت باللجنة العامة بالبرلمان قريبا.

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