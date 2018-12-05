شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم البرلمان: زيارات ميدانية للمدارس خلال امتحانات الصف الأول الثانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستجرى زيارات ميدانية للمدارس خلال انعقاد امتحانات الصف الدراسى الأول لأولى ثانوى، للتأكد من مدى استجابة الطلاب لطريقة الامتحان الجديدة ضمن منظومة التعليم الجديدة، ورأيهم عنها.

وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تتابع خطوة بخطوة تطبيق النظام التعليمى الجديد، فى الثانوية العامة وتطبيق مراحلها فى المدارس، مشيرة إلى أن الامتحانات التى ستجرى لطلاب الصف الأول الثانوى ستكون ورقة وليست على التابلت.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن امتحانات مرحلة أولى ثانوى لن تضاف على المجموع التراكمى للثانوية العامة، ولكنها امتحانات للنجاح والرسوب، إلا أنها ستكون بطريقة مبتكرة تتناسب مع منظومة التعليم الجديدة.