"حرائق باريس".. هل توجه "السترات الصفراء" ضربة للديمقراطية في فرنسا؟

كتب; محمد عطايا:

حذرت صحيفة نيويورك تايمز، من أن الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء" في باريس، يمكن أن توجه ضربة قوية للديمقراطية الليبرالية، لأنها تجبر الحكومة الفرنسية على التراجع، دون إتاحة الفرصة لها للحوار مع مفجري الاحتجاجات.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المظاهرات أعادت إلى الأذهان الاضطرابات الفرنسية السابقة، ولا سيما احتجاجات عام 1968، التي أطاحت بالحكومة وأجبرت السلطات على إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهرب الرئيس شارل ديجول إلى ألمانيا لعدة ساعات.

أضافت الصحيفة أن هناك أوجه تشابه، في التظاهرات...