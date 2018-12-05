أهالي "كفر حميدو" بدمياط يتظاهرون لتكثيف البحث عن صيادين مفقودين في خليج السويس

دمياط - محمد إبراهيم:

تظاهر عشرات من أهالي قرية كفر حميدو القريبة من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، مساء الأربعاء، للمطالبة بالبحث عن الصيادين المفقودين منذ أسبوع، في الوقت الذي انتقلت قوة من قسم الشرطة لتيسير الحركة المرورية بعد قطع الطريق الرئيسي لليوم الثاني.

وطالبت والدة ناجي نوفل، أحد الصيادين الذين كانوا على متن مركب الصيد "ياسين الزهري" المفقود في خليج السويس، الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ المفقودين، مضيفة "ابني كان خارج للقمة العيش وهو متجوز وعنده ولد وابن عمه كمان محمد معاه ومش عارفين نوصل أو نطمن عليهم، بتمنى...