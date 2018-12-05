الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

القاهرة ترفع درجة التأهب القصوى .. و استمرار غلق الموانئ بالاسكندرية
موجة من الأتربة والطقس السيئ تضرب شمال سيناء ..وتوقف حركة الملاحة بميناء البرلس
أمطار غزيرة بمطروح ..و 50 سيارة شفط مياه الأمطار من شوارع الجيزة
تعرضت محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبه هطول أمطار غزيرة، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، مع انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع ثالث أيام نوة قاسم.
ففي القاهرة تابع اللواء خالد عبد العال المحافظ إجراءات الاحياء للتعامل مع الأمطار التي تتعرض لها...
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