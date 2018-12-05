سفير إيران لدى باكستان: حجم التجارة بين طهران وإسلام أباد يتخطى الملياري دولار

أعلن السفير الايراني لدى باكستان، مهدي هنردوست، أنّ "حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان تخطّى الملياري دولار حاليًّا، ما يشكّل حافزًا للمسؤولين في البلدين".
وبيّن في تصريح صحافي أنّ "حجم التجارة بين البلدين شهد خلال العامين الماضيين نموًّا مقبولا يبعث على الارتياح"، لافتًا إلى أنّ "تسوية المشاكل المصرفية بين البلدين من شأنه رفع حجم التجارة الثنائية أكثر بكثير".
ووصف هنردوست العلاقات بين البلدين بأنّها "طيبة"، منوّهًا إلى أنّ "طهران تتطلّع إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية مع إسلام أباد".
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