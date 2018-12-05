الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 55 من القوات الحكومية والتحالف

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "حركة "​أنصار الله​" نجحت في إحباط محاولات تقدم للقوات الحكومية و​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ باتجاه مدينة الدريهمي جنوب محافظة ​الحديدة​ غربي ​اليمن​ وتكبيدها خسائر فادحة". ولفتت القناة إلى أن "مقاتلي "أنصار الله والقوات الموالية للجماعة كبدوا المهاجمين أكثر من 55 قتيلاً وجريحاً بينهم سودانيين". وأوضحت القناة أن "عملية هجومية شنتها جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية لها استهدفت مواقع للقوات اليمنية والتحالف العربي جنوب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة"، مشيرة إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من قوات التحالف والجيش وإعطاب آلية".

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