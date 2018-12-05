الوفاق: النظام البحريني يعيين الحكومة بعيدا عن اي مستوى من الشراكة

أكدت جمعية "الوفاق" ​البحرين​ية المعارضة، في بيان، أن "النظام البحريني عيّن حكومة أخرى مستنسخة من الحكومات السابقة بشكل شبه متطابق مع تغيير طفيف، وهي الحكومة التي لم تتغير لا شكلاً ولا مضموناً منذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين حتى الآن".

ولفتت الجمعية إلى أن "​تشكيل الحكومة​ جاء استكمالاً لمسرحية ​الانتخابات النيابية​ والتي كان مشهدها الأبرز هو العزل السياسي ورفض شراكة الشعب في صنع القرار ليؤكد مجدداً أن النظام يعاني من أزمات داخلية وخارجية حولت مؤسساته لمؤسسات عاجزة وجامدة وغير قادرة على مواكبة احتياجات الوطن والمواطن".

واعترب "الوفاق" أن "كل ما يجرى على البحرين واهلها من نكبات وويلات وتراجعات يرسخ لدى المعارضة ولدى شعب البحرين الحاجة الماسة والضرورية والملحة لأن تشكل الحكومة وفق الأرادة الشعبية التي تجعل منها مرتبطة بمحورية المواطن وتخضع لمحاسبته ومتابعته مما يفرض عليها العمل بجدية ووفق مقاسات الوطن وخيره وتقدم برنامجها الوطني في كل مناحي ومجالات الحياة بما يحقق حالة التوافق والمشاركة والاستقرار والإحساس بالمسؤولية".

وذكّرت "الوفاق" بأن "هذه الحكومات المتعاقبة التي يتم اعادة تعيينها هي المتورطة في قضايا الفساد الكبيرة التي يكشف ديوان الرقابة أجزاء منها على مدى سنوات طويلة دون ان تكون هناك ادنى محاسبة، حيث صدر 15 تقرير ولم يعزل او يحاسب او يحاكم او ينذر مسؤول واحد".