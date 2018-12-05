مسؤول ايراني: نعزز اقتصادنا الوطني بالاستفادة من الامكانات البحرية

أكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ​يحيى رحيم صفوي​ أن "تعزيز ​الاقتصاد​ الوطني وتنميته تتحقق بشكل أسرع بالاستفادة من الإمكانات البحرية المتاحة"، مشيراً إلى أن "تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته تتحقق بشكل أسرع بالاستفادة من الإمكانات البحرية المتاحة".

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