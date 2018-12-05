محمد علي الحوثي: على مجلس الأمن إثبات جديته في إحلال السلام باليمن

دعا رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​، ​مجلس الأمن​ إلى "التعاطي الجاد مع السلام عقب وصول الوفد الوطني إلى ​السويد​"، معتبراً أن "ذلك يعد إثباتا لعدم ضلوع المجلس في المجازر اليومية التي ترتكبها دول العدوان وحلفاؤها في اليمن، والمجاعة والحصار".

وشدد محمد علي الحوثي على أن "أي رهان على غير الجدية سيكون مقوضا للسلام، وسيؤدي إلى تكرار سيناريو الفشل ب​الكويت​"، مؤكدا أن "ذلك لن يضير الشعب اليمني بشيء، لكنه سيحملهم مسؤولية استمرار انتهاك دول العدوان وحلفائها للقانون الإنساني والدول".