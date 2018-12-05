مسؤول ايراني: الاتفاق النووي شكل منعطفا بالعلاقات بين إيران واتحاد اوروبا

لفت رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه خلال لقائه المديرة التنفيذية لشبكة شؤون نزع السلاح النووي والامن في اوروبا إلى أن "الاتفاق النووي شكل منعطفا في العلاقات بين إيران والاتحاد الاوروبي وسائر الدول وتم تجاهله من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأشار إلى أن "الاتحاد الاوروبي لم يبذل مساعي ملموسة للحفاظ على الاتفاق النووي هذا في الوقت الذي التزمت الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال ثقتها بأوروبا وسائر الاطراف المتفاوضة معها بجميع تعهداتها في هذا المجال".
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