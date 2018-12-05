مسؤول ايراني: الاتفاق النووي شكل منعطفا بالعلاقات بين إيران واتحاد اوروبا

لفت رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الإسلامي ال​إيران​ي حشمت الله فلاحت بيشه خلال لقائه المديرة التنفيذية لشبكة شؤون نزع ​السلاح​ النووي والامن في ​اوروبا​ إلى أن "​الاتفاق النووي​ شكل منعطفا في العلاقات بين إيران و​الاتحاد الاوروبي​ وسائر الدول وتم تجاهله من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وأشار إلى أن "الاتحاد الاوروبي لم يبذل مساعي ملموسة للحفاظ على الاتفاق النووي هذا في الوقت الذي التزمت الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال ثقتها ب​أوروبا​ وسائر الاطراف المتفاوضة معها بجميع تعهداتها في هذا المجال".