الجيش: طالبنا بالاجتماع الثلاثي تزويدنا بمعلومات عن الأماكن التي تحتوي على أنفاق

لفتت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، إلى أنّ "صباح اليوم، عُقد اجتماعٌ ثلاثي في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحضور وفد من ضباط ​الجيش اللبناني​ برئاسة منسق ​الحكومة اللبنانية​ لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيار أمين فرحات".

وأوضحت في بيان أنّ "الجانب اللبناني شدّد على موقف الحكومة اللبنانية المتمسّك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، والرافض لخروقات العدو الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية والاستفزازات المتكرّرة، وطالب بوقفها، كما جدَّد مطالبته بالانسحاب من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والقسم المحتل من ​بلدة الغجر​".

وبيّنت القيادة أنّ "الجانب اللبناني اعتبر أنّ مزاعم العدو المتعلّقة بوجود أنفاق عند الحدود الجنوبية هي مجرّد ادعاءات لحينه، مطالبًا بمعلومات دقيقة وإحداثيات عن الأماكن الّتي زعم العدو الإسرائيلي أنّها تحتوي على أنفاق، وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه. كما شدّد على عدم قيام العدو بأية أعمال داخل الأراضي اللبنانية".

ونوّهت إلى أنّ "الجانب اللبناني أكّد التزام لبنان ب​القرار 1701​ وبحدوده المعترف بها دوليًّا، مطالبًا بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 13/L73 القاضي بالطلب من العدو الإسرائيلي ضرورة دفع المستحقات المترتّبة على عدوانه على المنشأة النفطية في الجية في العام 2006، الّتي نجم عنها أضرار بيئية جسيمة بقيمة نحو 856.4 مليون دولار، ودعا ​المجتمع الدولي​ والأمم المتحدة إلى الضغط على العدوّ الإسرائيلي لتنفيذ القرار المذكور".