طربيه: حل موضوع الإسكان موجود ويجري العمل عليه ولا مشكل عالقا بين المصارف وأميركا

أكّد رئيس ​جمعية مصارف لبنان​ ​جوزيف طربيه​ أنّ "حل موضوع الإسكان موجود ويجري العمل عليه". وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الزيارة الّتي قام بها وفد من الجمعية إلى ​نيويورك​، كانت دورية وعادية، ولا مشكل محدّدًا عالقًا بين ​المصارف اللبنانية​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".

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