البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور أساقفة من المجمع المقدس والكهنة.

وأكد البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته - ضرورة أن يعتمد الإنسان على الله في كل أمر وألا يعتمد على أي شئ آخر، وأن يكون اتكال الإنسان على الله كامل في كل أمور الحياة، لافتا إلى أن "أيوب الصديق" عندما دخل في تجارب عديدة كان كل اعتماده في هذه الضيقات على الله فقط.

وقال البابا تواضروس إنه على الإنسان عندما يتعرض لضيقات في الحياة يتمسك بالله وأن يكون لديه ثقة تامة في أنه قادر على إيجاد الحلول لكل المشكلات، منوها بأن عطايا الله كثيرة كل صباح ولكن المهم أن يشعر الإنسان بالنعم التي يمنحها الله.